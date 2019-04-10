Свидетель: девушка села Кокорину на колени. Я тоже садился, потому что мы друзья

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, как компания отдыхала в заведении «Кофемания» в день инцидентов 8 октября прошлого года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



«Я заказал себе виски, кто-то воду взял, кто-то сок. Мы отдыхали, как обычная, адекватная компания. Отдыхали, веселились. Громко не разговаривали. Абсолютно нормально разговаривали. Не было такого, чтобы кто-то прям кричал», — сказал Куропаткин.



«Присаживалась ли одна из девушек на Кокорина?» — спросил прокурор.



«Да», — ответил свидетель.



«Как именно?» — уточнил прокурор.



«Показать надо? Сверху села на колени и встала. Не видел, чтобы целовались. Я тоже присаживался, потому что мы друзья. Сел, встал, посмеялись. А что мы, с книгами должны были сидеть? Адекватно сидели», — сказал Куропаткин.