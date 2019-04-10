Свидетель: Протасовицкий трижды извинился перед Паком за слова про певца PSY

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал об их конфликте с чиновником Минпромторга Денисом Паком.



«Не знаю, что делал Пак, не наблюдал за ним. Не знаю, что заказывал. Дальше мы сидели, и кто-то сказал, что он похож на артиста «гангам стайл». Он услышал это, повернулся и пересёкся взглядом с Протасовицким. Он сказал: «Извините, вы похожи на этого человека». Он ему раз сказал «извините», а Пак ему в грубой форме – у него выражение лица злое такое было. Саня раза три извинялся перед ним, что он похож. А Пак в ответ нам сказал плохое слово: одно из них точно было то ли «шайка», то ли «кучка», а второе начинается на «у» и заканчивается на «ы».



Дальше к нему подошёл Кирилл и спросил: «Это ты нам?». Саша хотел с ним поговорить, взял стул. Кто знает Кокорина, это добрый человек. Он махнул стулом и попал по верхней части руки. Думал, что Пак сейчас на нас бросится. Встал, начал что-то нам говорить. Но мы с Сашей начали отходить назад, от него.



Дальше мы отошли, начался конфликт. Все общались-общались, но не помню, что там было. Я подошёл к Паку: «Зачем вы такое говорите? Перед вами извинились». Он сказал, что не слышал извинений, потом он сам попросил прощения. Вот на такой хорошей ноте мы разошлись», — передаёт слова Куропаткина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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