Свидетель Куропаткин: решили принести извинения Паку, потому что вежливые люди

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте между футболистами и директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.



«В «Кофемании» Мамаев сидел за столом. Не слышал выкриков с его стороны. Ни о каких других действиях его в кафе сказать не могу. Не видел, чтобы он что-либо говорил. Почему решили принести извинения Паку? Ну, потому что вежливые люди», — передаёт слова Куропаткина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.