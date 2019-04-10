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Мамаев с коробкой и неунывающий Кокорин. Главные фото из зала суда

Павел Мамаев
Фото: РИА Новости
Мамаев с коробкой и неунывающий Кокорин. Главные фото из зала суда
Футбол / РПЛ

Сегодня, 10 апреля, в Москве в Пресненском суде проходит очередное судебное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Будут рассмотрены новые показания свидетелей инцидента.

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте между компанией и чиновником минпромторга Денисом Паком, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Вы помирились, когда конфликт закончился?» — уточнил прокурор.

«Да, спокойно стояли. Он извинился, что так нам сказал. Мы разошлись без претензий. Я ему повторил два раза, что перед ним извинялись, он сказал, что не слышал», — сказал Куропаткин.

«Пак и Кокорин жали руки?» — спросил прокурор.

«Говорили, что нет претензий, все ушли на хорошей ноте. Они сказали, что нет претензий, после примирения, когда мы уже уходили», — ответил Куропаткин.

Братья Кокорины вместе с Мамаевым и Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября, в результате которых пострадали три человека. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Изначально он был рассчитан до 8 декабря.

Главные кадры с судебного заседания – в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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