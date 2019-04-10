Свидетель Куропаткин: я разбил Соловчуку стекло, и он уехал

Геннадий Куропаткин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте компании с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



«Бил ли кто-то Соловчука с ноги?» — спросил прокурор.



«С ноги? Вы представляете, если футболист ударит с ноги по голове? Нет, такого точно не было. Я ударил стеклоо. Злой был. Он уже не был злой, говорил, что уезжает. Я разбил стекло – он уехал. Не помню, наносил ли удары кто-то ещё. В левую дверь, где водитель. Не помню, подходил ли Мамаев к машине. Сразу после ударов по машине он сел и уехал. Угрозы в адрес водителя никто не говорил. Водитель был в нормальном состоянии», — ответил Куропаткин.

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