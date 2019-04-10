Григорян: Семак — наше достояние, и скоро мы им будем гордиться

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян высказал мнение о стиле игры наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Нет, не симпатичен. Но я вижу, во что хочет играть Семак. И, думаю, в следующем сезоне вы будете удивлены, насколько серьёзно поменяется стиль игры команды. Сейчас у Семака появились игроки, за счёт которых тренер может поменять стиль. Но идёт борьба за чемпионство, и он для себя расставил приоритеты. Сейчас важнее не ставить комбинационную игру, основанную на коротком пасе, а, используя лучшие качества своих футболистов, играть надёжно и вернуть в Петербург чемпионство.

Семак выбрал такой путь — и правильно сделал. Игра не ставится по взмаху палочки. У Петербурга давно не было чемпионства. И факты показывают, что команда, выигравшая чемпионат, резко прибавляет за счёт уверенности в своих силах. Думаю, многие так называемые специалисты сильно недооценивают потенциал Семака. Пройдёт несколько лет, и тем, кто сомневался в нём, будет стыдно. Семак с точки зрения тренерского ресурса – наше достояние. И скоро мы им будем гордиться», — цитирует Григоряна «Спорт день за днём».