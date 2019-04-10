Капелло: изумительный трансфер Р. Карлоса в «Реал» прошёл меньше чем за 24 часа

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло поделился воспоминаниями, как в мадридской команде оказался защитник Роберто Карлос, выступавший до этого в «Интере».

«В 1996 году „Реал“ попросил меня возглавить команду. Я был счастлив. Поехал из „Милана“ в „Реал“. Днём мне позвонил агент Джованни Бранкини и сказал: „Слушай, Фабио. “Интер» продаёт Роберто Карлоса". Я сказал: «Нет, не может быть, чтобы „Интер“ продавал Роберто Карлоса». Он отвечает: «Может-может. Они говорят, он не умеет обороняться персонально, а их это не устраивает». Я говорю: «Нет, не верю». Они продавали его за шесть с половиной миллиардов. Тогда ещё были песеты, лиры.



Так вот я говорю: «Нет, не верю, не верю. Если всё так, как ты говоришь, пусть клуб пришлёт мне факс — с подписью, ценой и так далее». Ладно. Через три-четыре часа приходит факс, подписанный клубом: «Роберто Карлос продаётся по фиксированной цене». Я позвонил президенту «Реала» Лоренсо Сансу и сказал: «Слушай, тебе надо лететь первым утренним рейсом. Бросай все дела и лети в Милан подписывать контракт с Роберто Карлосом».



В 8 утра президент прилетел, они пообщались с юристами, и в 11 Роберто Карлос уже был игроком «Реала». Думаю, это самое быстрое приобретение игрока, который позже поднялся так высоко и много лет играл ключевую роль в «Реале». Этот изумительный трансфер состоялся меньше чем за 24 часа", — цитирует Капелло пресс-служба УЕФА.