Эдер: хотелось снова забить «Зениту», игра выдалась тяжёлой

Нападающий «Локомотива» Антонио Эдер поделился мыслями о матче с «Зенитом» в 22-м туре чемпионата России (1:1) и рассказал о подготовке к предстоящим встречам.



«Мы уверены в себе. Хорошо, что у нас есть ещё несколько дней подготовки. Сегодня тренировка была хорошая, нам нужно набирать очки, показывать хорошую игру и укреплять своё положение в таблице.



Почему заканчивал тренировку отдельно? Немного почувствовал усталость во время последней игры и, для того чтобы не рисковать, решил потренироваться отдельно.



Хотелось, конечно, ещё раз забить «Зениту». Игра против них выдалась тяжёлой, особенно первый тайм. «Зенит» отлично играл на подборах, у нас это не всегда получалось. Во втором тайме мы значительно улучшили свою игру. Надеюсь, что в предстоящей игре с «Ахматом» у меня будет возможность отличиться», — передаёт слова Эдера корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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