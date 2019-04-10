Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кузьмин вошёл в тренерский штаб «Рубина»

Кузьмин вошёл в тренерский штаб «Рубина»
Футбол / РПЛ

Бывший защитник «Рубина» Олег Кузьмин вошёл в тренерский штаб команды. Сегодня, 10 апреля, экс-капитан казанской команды был представлен футболистам в новом статусе. Об этом сообщил официальный «твиттер» «Рубина».

Напомним, что Кузьмин выступал за «Рубин» с 2010 по 2018 год. В составе команды из Татарстана он становился бронзовым призёром чемпионата России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кузьмин в своей карьере также выступал за «Спартак», «Уралан», «Черноморец», «Москву» и «Локомотив». 11 августа 2018 года футболист объявил о завершении карьеры.

После 22 туров подопечные Курбана Бердыева с 30 очками занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент