Кузьмин вошёл в тренерский штаб «Рубина»

Бывший защитник «Рубина» Олег Кузьмин вошёл в тренерский штаб команды. Сегодня, 10 апреля, экс-капитан казанской команды был представлен футболистам в новом статусе. Об этом сообщил официальный «твиттер» «Рубина».



Напомним, что Кузьмин выступал за «Рубин» с 2010 по 2018 год. В составе команды из Татарстана он становился бронзовым призёром чемпионата России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кузьмин в своей карьере также выступал за «Спартак», «Уралан», «Черноморец», «Москву» и «Локомотив». 11 августа 2018 года футболист объявил о завершении карьеры.

После 22 туров подопечные Курбана Бердыева с 30 очками занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.