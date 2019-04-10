Работник кафе: Кокорин и Мамаев либо по жизни неадекватные, либо были пьяными

Андрей Андрацкин, работник кафе и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте между футболистами и директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.



«Понедельник, утро — всё как всегда. В 8 или 9 утра группами по два-три человека заходила компания, заняла большой стол в углу. Их было порядка 15 человек. Женщины среди них были. Заказали еду, напитки. Начали шуметь. С ними были девушки, они там с ними целовались, садились на них. Что-то кричали, ходили.

Я работаю за барной стойкой — это в метрах 10-15 от места, где они сидели. Я мог не всё слышать и видеть. Знаю, что кто-то из персонала просил их быть потише, но просьба была проигнорирована. Насколько я понимаю, Пак сделал замечание или попросил — я не знаю, в какой это форме было. В каком состоянии они были? Либо они по жизни неадекватные, либо они просто были пьяные», — передаёт слова Андрацкина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.