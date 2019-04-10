Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Розе летом перейдёт в «Боруссию» М

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха на своём официальном сайте объявила о заключении соглашения с главным тренером «Ред Булл Зальцбург» Марко Розе.



Об условиях контракта со специалистом не сообщается, однако известно, что вместе с ним в немецкий клуб переберутся несколько его помощников. На посту наставника «Боруссии» Розе сменит Дитера Хекинга, об уходе которого из клуба было объявлено ранее.



Розе возглавляет «Ред Булл» с 2017 года. До этого он на протяжении четырёх лет работал с юношеской командой австрийского клуба. В прошлом сезоне, который стал для Розе первым у руля «Зальцбурга», команда добралась до полуфинала Лиги Европы, а также стала чемпионом Австрии и дошла до финала Кубка страны. В связи с успехами контракт со специалистом был продлён до 2020 года.

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