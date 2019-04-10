Работник кафе: у нас обычные стулья, но получить таким можно сильно

Андрей Андрацкин, работник «Кофемании» и свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о конфликте между форвардом и чиновником Минпромторга Денисом Паком.



«Вокруг Кирилла стояло несколько человек, выражавших агрессию. Далее один человек берёт стул, замахивается, пытается нанести удар, другой пытается остановить, но не получается, и стулом наносится удар. Стулом попали. Кажется, что по лицу и телу.



Стулья в заведении обычные. Ребёнок может поднять. Но, учитывая замах и центробежную силу, можно сильно получить им, как и любым другим стулом.



Пак попытался выставить руки, это же человеческий рефлекс. У нас политика такая, что мы не можем скрутить и вывести, только стоять и просить закончить», — передаёт слова Андрацкина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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