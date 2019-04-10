Боярский: в этом году «Зенит» — стопроцентно чемпион

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал уверенность в том, что по итогам нынешнего сезона петербургская команда станет чемпионом России.

«Зенит» — чемпион? Да. Бесспорно. Обязательно. Пусть все знают: в этом году «Зенит» — чемпион стопроцентно», — сказал Боярский в эфире YouTube-канала LOOKYANOV.

«Зенит» с 45 очками в активе по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре петербургский клуб на своём поле сыграет с «Анжи». Матч состоится 14 апреля.

Последний раз сине-бело-голубые становились чемпионами России в сезоне-2014/15 под руководством Андре Виллаш-Боаша.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».