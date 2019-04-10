Каррера: возможно, решение о моём увольнении из «Спартака» было поспешным

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о своём увольнении из клуба по решению руководства осенью прошлого года.



«Мы были в одном очке от второго места, а не боролись за выживание. Возможно, решение о моей отставке было поспешным и необдуманным. У меня есть сожаления на этот счёт, но сейчас я смотрю только вперёд с желанием как можно скорее вернуться к работе», — приводит слова Карреры La Gazzetta dello Sport.



Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 года. Он стал первым в истории красно-белых иностранным специалистом, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России сезона-2016/17, вернув клубу чемпионский титул спустя 16 лет.

Каррера: жду лучшего со всех точек зрения предложения