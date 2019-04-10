Боярский: портить Кокорину и Мамаеву жизнь в дальнейшем будет перебором

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал мнение по поводу ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.



«Безумно обидно за парней. Очень жаль. СМИ сделали всё возможное, чтобы выпятить тему и показать всей стране. Показать проблему, которая существовала всегда и будет существовать. Это пацанская недальновидность, шпанские замашки, которые у нас всех есть с детства. Так сложилась ситуация, что обычная мужская потасовка стала лакмусовой бумажкой в отношениях спортсменов и зрителей. Портить им жизнь в дальнейшем будет перебором.

Вседозволенность, которую чувствую футболисты? Это существует давно, начиная со Стрельцова и заканчивая Кокориным. Это присутствует не только футболе, но и во многих других видах спорта существуют нелицеприятные инциденты. И всё-таки – ну мужики поцапались… Конечно, были нетрезвы, и это усугубляет ситуацию. Я сам неоднократно вступался и был оскорблён, защищался и нападал. Но это всё решалось на уровне двора. Ну пошли в другой двор, отомстили. Ну пришли к нам из того двора, дали нам по башке. Это мужские разборки должны быть, а не общественные. Конечно, их нужно наказать, и так делать нельзя. Но всё-таки пора остановиться. Хорош, всё.

Реабилитировать себя они могут только достойной игрой. Это сразу снимет с них вину. Если бы мне сказали: «Сыграешь хорошо роль – мы тебя простим», я бы выучил наизусть все роли. Хотя мне могли бы и не доверить. На сегодняшний момент я бы хотел, чтобы они вернулись. С покаянием, по-мужски, не теряя собственного достоинства, и доказали всем свою состоятельность», — сказал Боярский в эфире YouTube-канала LOOKYANOV.