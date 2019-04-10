Кокорин — прокурору: мы же не с вами разговариваем! Дайте нам в игре побыть

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на действие прокурора, который прервал вопрос адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика. Напомним, сегодня, 10 апреля, в Пресненском районном суде Москвы продолжается слушание по делу Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и других обвиняемых.



«Товарищ прокурор, мы же не с вами разговариваем! Дайте и нам в игре побыть», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

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