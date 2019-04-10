Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: мне пофиг, чем это закончится!

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: мне пофиг, чем это закончится!
Футбол / РПЛ

Андрей Андрацкин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, объяснил противоречия в показаниях, данных в октябре 2018 года.

«Какие показания признаёте — те, что давали следователю, или те, что сейчас?» — спросила адвокат Стукалова.

«Я не противоречил. Говорил то же самое разными словами», — ответил свидетель.

«Что правда: то, что вы не видели, как наносился удар, или ваше детальное описание удара стулом?» — уточнил защитник Александр Кокорина.

«Момент, как летел стул, я видел», — ответил свидетель.

«Какие показания признаёте — которые давали следователю или которые давали сейчас?» — спросил адвокат.

«Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода», — ответил свидетель.

«Вы видели, как наносились удары?» — спросила Стукалова.

«Я вам чётко отвечу. Сейчас не могу точно сказать, видел я удар или нет, потому что в памяти сбивается: что я видел на видео, а что — своими глазами», — сказал свидетель.

«Чем вы объясните вопиющие противоречия в ваших же показаниях от 8 октября?» — спросил адвокат Прилипко.

«Блин, вы что, серьёзно думаете, что мне это нужно? У меня своих дел по горло. Я посмотрел, поржал, в курилке обсудил. А меня вызывают и просят всё вспомнить. Мне вообще пофиг, чем это закончится!» — ответил свидетель.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент