Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: мне пофиг, чем это закончится!

Андрей Андрацкин, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, объяснил противоречия в показаниях, данных в октябре 2018 года.



«Какие показания признаёте — те, что давали следователю, или те, что сейчас?» — спросила адвокат Стукалова.



«Я не противоречил. Говорил то же самое разными словами», — ответил свидетель.



«Что правда: то, что вы не видели, как наносился удар, или ваше детальное описание удара стулом?» — уточнил защитник Александр Кокорина.



«Момент, как летел стул, я видел», — ответил свидетель.



«Какие показания признаёте — которые давали следователю или которые давали сейчас?» — спросил адвокат.



«Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода», — ответил свидетель.



«Вы видели, как наносились удары?» — спросила Стукалова.



«Я вам чётко отвечу. Сейчас не могу точно сказать, видел я удар или нет, потому что в памяти сбивается: что я видел на видео, а что — своими глазами», — сказал свидетель.



«Чем вы объясните вопиющие противоречия в ваших же показаниях от 8 октября?» — спросил адвокат Прилипко.



«Блин, вы что, серьёзно думаете, что мне это нужно? У меня своих дел по горло. Я посмотрел, поржал, в курилке обсудил. А меня вызывают и просят всё вспомнить. Мне вообще пофиг, чем это закончится!» — ответил свидетель.