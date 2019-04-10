Иньеста: слава богу, если в «Барселоне» есть зависимость от Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», поделился мнением о роли нападающего Лионеля Месси в каталонской команде.



«Слава богу, если в „Барселоне“ есть зависимость от Месси. Он уникальный футболист, который играет важную роль в каждом матче на протяжении многих лет. Остальные игроки команды должны быть такими же важными, потому что в итоге важнее всего команда. Конечно, у „Барселоны“ есть оружие, которого нет у других команд», — приводит слова Иньесты Marca.



Сегодня, 10 апреля, «Барселона» проведёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнётся в 22:00 мск.

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