Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских игроков до 21 года

Авторитетный немецкий статистический портал Transfermarkt представил сборную команду из самых дорогих российских игроков в возрасте до 21 года.

В её состав вошли: Александр Максименко («Спартак», стоимость € 3 млн), Никита Калугин («Сочи», € 0,5 млн), Роман Евгеньев («Динамо», € 0,7 млн), Николай Рассказов («Спартак», € 2 млн), Михаил Лысов («Локомотив», € 1,2 млн), Иван Обляков (ЦСКА, € 5 млн), Константин Кучаев (ЦСКА, € 2 млн), Александр Ломовицкий («Спартак», € 1,5 млн), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар», € 2,8 млн), Фёдор Чалов (ЦСКА, € 10 млн), Иван Игнатьев («Краснодар», € 4 млн).

Фото доступно в "инстаграме" Transfermarkt.

Отметим, что самым дорогим российским футболистом, согласно оценкам Transfermarkt, является Александр Головин («Монако»). Его стоимость оценивается в € 30 млн.