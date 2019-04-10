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Адвокат Мамаева: у ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса

Адвокат Мамаева: у ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал итоги первых заседаний по делу футболиста.

«Сегодня мы заслушали двух свидетелей, вчера — трёх. Большинство свидетелей указывают те или иные обстоятельства, которые подтверждают позицию защиты. Во-первых, это то, что не было никакого сговора и всё происходило хаотично. Во-вторых, два свидетеля указывают факт психологического давления в ходе допросов.

Все показания баристы абсолютно сумбурные. Также показания, которые давались в ходе следствия абсолютно противоречат с сегодняшними. На них невозможно построить достоверные выводы, для процесса доказывания они, на мой взгляд, никакой процессуальной роли не имеют.

У ребят настрой позитивный на ускоренное продолжение процесса по данному делу. Безусловно, у них присутствует усталость, но учитывая, что они долгое время находятся под стражей – это ничто по сравнению с тем, что было на прошлом этапе. Все настроены приезжать в суд, участвовать в исследовании доказательств и подойти к финальной точке. Также, безусловно, эмоционально поддерживает их то, что они видят жён, такое будет положительно влиять на любого человека", — сказал Бушманов.

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