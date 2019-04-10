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Адвокат Кокорина: игроки стремятся к тому, чтобы справедливость восторжествовала

Адвокат Кокорина: игроки стремятся к тому, чтобы справедливость восторжествовала
Футбол / РПЛ

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала итоги первых заседаний по делу футболиста.

«Ребята активно участвуют, задают вопросы. Они стремятся к тому, чтобы справедливость восторжествовала и настал момент истины. Какие они давали показания вначале, на том они и настаивают, это наглядно видно в судебном процессе.

Только 213-я статья («Хулиганство». — Прим. «Чемпионата») позволила удержать их под стражей. 17 апреля будет слушаться жалоба о мере пресечения», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата».

Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Первоначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

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