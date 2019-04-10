Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал итоги сегодняшнего заседания суда по делу своего подзащитного.

«По поводу сегодняшнего слушания двух мнений быть не может. Доказательства, которые хотели представить как доказательства вины, обратились в ничто. Это уже является доказательством невиновности. Все свидетели показывают позицию наших доверителей. Подтверждается то, что их оскорбляли, на почве этих оскорблений происходил и сам конфликт.

Никто не отрицает вину в нанесении побоев. Все просто настаивают на истине, что не было хулиганских пробуждений. А не было хулиганских побуждений, значит, незаконное содержание под стражей, формула простая. В суде идёт нечто иное, а не доказательство вины подсудимых, идёт доказывание невиновности», — сказал Ромашов.