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Фанаты «Ювентуса» устроили беспорядки в Амстердаме в преддверии матча с «Аяксом»

Фанаты «Ювентуса» устроили беспорядки в Амстердаме в преддверии матча с «Аяксом»
Футбол / Лига чемпионов

120 болельщиков «Ювентуса» были задержаны в Амстердаме в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает Goal.com.

По информации источника, фанаты туринской команды устроили стычку с голландской полицией у стадиона «Йохан Круифф Арена». В ходе столкновения болельщики бросали в представителей органов правопорядка различные предметы. Позже группу фанатов «Ювентуса» арестовали и доставили в отделение полиции. Во время досмотра у болельщиков были обнаружены ножи, палки и перцовые баллончики.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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