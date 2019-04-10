Фанаты «Ювентуса» устроили беспорядки в Амстердаме в преддверии матча с «Аяксом»

120 болельщиков «Ювентуса» были задержаны в Амстердаме в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает Goal.com.



По информации источника, фанаты туринской команды устроили стычку с голландской полицией у стадиона «Йохан Круифф Арена». В ходе столкновения болельщики бросали в представителей органов правопорядка различные предметы. Позже группу фанатов «Ювентуса» арестовали и доставили в отделение полиции. Во время досмотра у болельщиков были обнаружены ножи, палки и перцовые баллончики.



Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.