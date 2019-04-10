«Аякс» — «Ювентус»: Роналду и Манджукич сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Ювентуса» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 10 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес.



«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Канселу, Пьянич, Матюиди, Бентанкур, Роналду, Бернардески, Манджукич.

На стадии 1/8 финала «Аякс» сенсационно победил действующего обладателя Кубка Лиги чемпионов — мадридский «Реал». В первом матче на своём поле амстердамцы уступили «сливочным» со счётом 1:2, однако в ответной встрече разгромили их — 4:1.



«Ювентус» на предыдущей стадии оказался сильнее другого мадридского клуба — «Атлетико». В первой встрече бьянконери на выезде проиграли со счётом 0:2, однако на своём поле совершили камбэк, победив — 3:0.