Роналду показал тренировку с годовалым сыном

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как он занимается со своим сыном Мэтью, которому едва исполнился год и 10 месяцев.

Напомним, Мэтью и его сестра-близнец Ева родились в начале июня 2017 года в США. Их, как и первого сына 34-летнего нападающего, вынашивала суррогатная мать. В ноябре 2017 года подруга футболиста Джорджина Родригес родила дочь. Старший сын португальца, которого также зовут Криштиану, уже занимается в академии «Ювентуса».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Роналду сыграл 36 матчей, отметился 24 результативными ударами и 12 голевыми передачами. В «Ювентус» он перешёл летом прошлого года из «Реала». Его трансфер обошёлся туринскому клубу в € 117 млн.

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