«Зенит» ответил троллингом «Спартаку» на твит о концерте «Ленинграда»

«Твиттер» «Зенита» отреагировал на пост «Спартака» о будущем концерте на «Открытие Арене» известной музыкальной группы «Ленинград».

Красно-белые в социальной сети объявили о возможности покупки билетов на грядущее мероприятие, которое состоится 14 июня, на клубном сайте.

Фото доступно в «твиттере» «Спартака».

В ответ аккаунт «Зенита» представил свой вариант афиши концерта группы «Ленинград», добавив лидеру коллектива Сергею Шнурову шарф в цветах петербургского клуба.

Напомним, Шнуров является болельщиком «Зенита».

После 22 сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 45 очков. «Спартак» расположился на 5-й позиции. В активе подопечных Олега Кононова 36 баллов.