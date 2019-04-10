«Зенит» ответил троллингом «Спартаку» на твит о концерте «Ленинграда»

«Твиттер» «Зенита» отреагировал на пост «Спартака» о будущем концерте на «Открытие Арене» известной музыкальной группы «Ленинград».
Красно-белые в социальной сети объявили о возможности покупки билетов на грядущее мероприятие, которое состоится 14 июня, на клубном сайте.
Фото доступно в «твиттере» «Спартака».
В ответ аккаунт «Зенита» представил свой вариант афиши концерта группы «Ленинград», добавив лидеру коллектива Сергею Шнурову шарф в цветах петербургского клуба.
Напомним, Шнуров является болельщиком «Зенита».
После 22 сыгранных туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 45 очков. «Спартак» расположился на 5-й позиции. В активе подопечных Олега Кононова 36 баллов.
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