Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч 1/4 финала ЛЕ с «Вильярреалом»

«Валенсия» в «Твиттере» опубликовала заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы с «Вильярреалом». Встреча состоится завтра, 11 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В заявку «Валенсии» на эту встречу попал российский полузащитник Денис Черышев.



«Валенсия»: Нету, Кристиан Риверо, Кристиано Пиччини, Эсекьель Гарай, Муктар Диакаби, Хосе Луис Гайя, Габриэль Паулиста, Факундо Ронкалья, Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Денис Черышев, Даниэль Васс, Гонсалу Гедеш, Ферран Торрес, Ли Кан Ин, Родриго, Кевин Гамейро, Санти Мина.



Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Валенсия» — «Вильярреал» состоится 18 апреля на стадионе «Месталья» в Валенсия. Начало — в 22:00 мск.