Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: игроки «Барселоны» выступают против трансфера Гризманна

Источник: игроки «Барселоны» выступают против трансфера Гризманна
Футбол / Испания

Игроки «Барселоны» не поддерживают возможное приобретение клубом форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, футболисты каталонской команды остались недовольны тем, что прошлым летом, достигнув соглашения о переходе в стан сине-гранатовых, француз в итоге отказался от трансфера. Из-за этого поступка раздевалка «Барсы» вполне может заблокировать потенциальную сделку по 28-летнему нападающему «матрасников» ближайшим летом.

В нынешнем сезоне в составе «Атлетико» Гризманн сыграл 42 матча, отметился 19 результативными ударами и 9 голевыми передачами. Сумма отступных за футболиста ближайшим летом снизится с € 200 млн до € 120 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Гризманн во второй раз стал отцом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент