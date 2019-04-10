Источник: игроки «Барселоны» выступают против трансфера Гризманна

Игроки «Барселоны» не поддерживают возможное приобретение клубом форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, футболисты каталонской команды остались недовольны тем, что прошлым летом, достигнув соглашения о переходе в стан сине-гранатовых, француз в итоге отказался от трансфера. Из-за этого поступка раздевалка «Барсы» вполне может заблокировать потенциальную сделку по 28-летнему нападающему «матрасников» ближайшим летом.

В нынешнем сезоне в составе «Атлетико» Гризманн сыграл 42 матча, отметился 19 результативными ударами и 9 голевыми передачами. Сумма отступных за футболиста ближайшим летом снизится с € 200 млн до € 120 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.