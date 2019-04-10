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Монтелла: когда позвонили из «Фиорентины», мы даже не стали обсуждать цифры

Монтелла: когда позвонили из «Фиорентины», мы даже не стали обсуждать цифры
Футбол / Италия

Винченцо Монтелла прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Фиорентины».

«Руководство клуба убедило меня вернуться. Я согласился, потому что люблю свою работу, и это неправда, что у меня не было альтернативы. Мне поступало много предложений, в том числе из Италии, но они не были убедительными. Я вернулся в „Фиорентину“, потому что провёл трёхчасовую беседу с техническим директором команды Панталео Корвино и был восхищён его страстью.

Я тоже изменился, у меня появилось несколько седых волос. Опыт сделал меня лучше, в том числе и негативный. Я без ума от этой работы и вижу в команде игроков, которые способны расти. Когда позвонили из „Фиорентины“, мы даже не стали обсуждать цифры», — приводит слова Монтеллы Football Italia.

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