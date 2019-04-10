Погба намерен покинуть «МЮ», у игрока испортились отношения с Сульшером

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен сменить команду, сообщает Le Parisien.

По информации источника, у 26-летнего хавбека испортились отношения с главным тренером «красных дьяволов» Уле-Гуннаром Сульшером. Футболист уже начал рассматривать вариант с потенциальным переходом в «Реал», который заинтересован в его трансфере.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Погба сыграл 39 матчей, отметился 14 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Его рыночная трансферная стоимость на сегодняшний день составляет € 90 млн. Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021 года. На «Олд Траффорд» он перебрался летом 2016 года из «Ювентуса», трансфер обошёлся в € 105 млн.