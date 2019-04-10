Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного

В первом тайме первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной», который в эти минуты проходит на «Олд Траффорд», капитану каталонского клуба Лионелю Месси разбили нос.

Инцидент случился на 30-й минуте поединка. Защитник хозяев Крис Смоллинг, пытаясь сыграть на опережение, врезался в аргентинца, задев его лицо. Форвард гостей тут же упал. У него было замечено рассечение носа. Врачи долго не могли остановить кровь, из-за чего матч пришлось прервать на несколько минут.

Фото доступно в «твиттере» Bleacher Report Football.

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Месси 41-м в текущем сезоне в составе «Барселоны». В этих матчах аргентинец отметился 43 забитыми мячами и 21 голевой передачей.