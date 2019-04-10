Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимает туринский «Ювентус». Встреча команд в эти минуты проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. К 77-й минуте счёт в матче равный — 1:1.



В концовке первого тайма, на 45-й минуте, португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счёт. Этот гол стал 125-м для португальского футболиста в Лиге чемпионов, что является лучшим показателем в истории турнира. Ближайшим преследователем Роналду в этой гонке является аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого 108 забитых мячей.



Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».