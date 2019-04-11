Исполнительный директор АПЛ: рады приветствовать нового партнёра — Rambler Group

Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс поприветствовал компанию Rambler Group, в которую входит Championat.com, которая приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей чемпионата Англии. Напомним, контракт действует три года начиная с сезона-2019/20.



«Мы рады приветствовать Rambler Group в качестве нового партнёра в России начиная с сезона-2019/20. У группы захватывающие планы сделать продукт доступным на нескольких платформах, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ними, поскольку они демонстрируют наше соревнование фанатам Премьер-лиги по всей России», — заявил Мастерс.



Основной площадкой для дистрибуции контента станет лидирующий российский легальный онлайн-кинотеатр Okko, входящий в состав Rambler Group. В рамках платформы онлайн-кинотеатра Okko на SmartTV и в приложениях iOS/Android и Web появится специальный раздел Okko.Sport. В этом разделе будут эксклюзивно показывать прямые трансляции всех матчей АПЛ, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией Okko.Sport, которая формируется специально для этого проекта. Весь контент в разделе Okko.Sport будет доступен по платной подписке.