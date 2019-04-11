Сульшер: «МЮ» поедет на «Камп Ноу» с единственной целью — забить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Начали матч нервно, неаккуратно работали с мячом, не могли приблизиться к воротам соперника. После пропущенного гола заиграли лучше, некоторые футболисты отлично действовали.

В некоторых эпизодах чувствовали себя настоящим «Манчестер Юнайтед». Фанаты нас поддерживали, начали играть широко, использовали диагональные передачи. Иногда реализуешь моменты, иногда нет. Когда играешь против «Барселоны», нужно уметь действовать без мяча. Борьба за него утомляет. Подкорректируем некоторые детали и поедем на «Камп Ноу» с единственной мыслью – забить», — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте — автоголом отметился защитник «красных дьяволов» Люк Шоу. Мяч после удара головой Луиса Суареса летел вдоль линии.