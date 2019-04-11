Фирмино, Сон, де Йонг и Пике претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге чемпионов.

В число претендентов вошли: форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, полузащитник «Аякса» Френки де Йонг и защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Ливерпуль» — «Порту» — 2:0

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0

«Аякс» — «Ювентус» — 1:1

«Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — 0:1

В матче с «Порту» на счету Фирмино гол и результативная передача. Сон Хын Мин стал автором единственного мяча во встрече с «Манчестер Сити». Точность передач де Йонга в игре с «Ювентусом» составила 91%. Пике помог «Барселоне» одержать сухую победу над «Манчестер Юнайтед» на выезде, точность его передач – 94%.