Лукаку: «Барселона» команда другого класса, у неё больше опыта, чем у «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал поражение от «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Надеюсь, что победим на следующей неделе. Нам нужны уверенность в себе и страсть. Надо увереннее работать с мячом. Соперник имел возможность и забил.

Камбэк как в 1/8 финала? «Барселона» – команда другого класса, у неё больше опыта, чем у «ПСЖ», — цитирует бельгийского форварда Marca.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед состоится 16 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Лион» (0:0, 5:1), а «Манчестер Юнайтед» выбил из соревнований «ПСЖ» (0:2, 3:1).