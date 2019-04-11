У Месси подозрение на трещину носовой перегородки, он пропустит несколько дней

В первом тайме первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» (0:1) капитану каталонского клуба Лионелю Месси разбили нос. Сегодня, 11 апреля, он пройдёт медицинское обследование.

У аргентинца сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием, потому он был вынужден дышать через рот. У футболиста подозрение на незначительное повреждение в виде трещины в носовой перегородке, сообщает AS. Кроме того, у Лионеля было небольшое повреждение века, что ограничивало обзор.

В случае подтверждения диагноза Месси пропустит несколько дней и, вероятно, не сыграет с «Уэской, но будет готов к ответному матчу с «Манчестер Юнайтед».

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед состоится 16 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.