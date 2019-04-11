«МЮ» впервые с 2005 года ни разу не пробил в створ в матче Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Барселоне» — 0:1. Манкунианцы потерпели четвёртое поражение в пяти последних встречах.

Хозяева нанесли семь ударов в сторону ворот каталонцев, но ни разу не попали в створ. Это произошло впервые с 2005 года, когда «красные дьяволы» встречались с «Миланом». «Барселона» нанесла также семь ударов, но три из них пришлись в створ.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед состоится 16 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Лион» (0:0, 5:1), а «Манчестер Юнайтед» выбил из соревнований «ПСЖ» (0:2, 3:1).