Алекс Сандро: хороший результат, учитывая, что «Ювентус» забил в гостях

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро прокомментировал итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграли вничью с «Аяксом» (1:1).

«Знали, что здесь будет сложно, «Аякс» играл очень хорошо, как и мы, хотя должны поработать над владением мячом. Это было хорошее выступление. Жаль, что Дуглас Коста не забил, потому что он заслужил гол.



Когда достигаешь этой стадии турнира, трудно делать прогнозы. У «Аякса» талантливые игроки, нам просто нужно сосредоточиться на нашей работе. У каждого матча своя история. Я думаю, что мы должны играть так же, как против «Атлетико» или даже лучше! Это хороший результат, учитывая, что забили в гостях», — цитирует бразильца Football Italia со ссылкой на Rai Sport.