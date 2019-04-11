Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алекс Сандро: хороший результат, учитывая, что «Ювентус» забил в гостях

Алекс Сандро: хороший результат, учитывая, что «Ювентус» забил в гостях
Футбол / Лига чемпионов

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро прокомментировал итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором туринцы сыграли вничью с «Аяксом» (1:1).

«Знали, что здесь будет сложно, «Аякс» играл очень хорошо, как и мы, хотя должны поработать над владением мячом. Это было хорошее выступление. Жаль, что Дуглас Коста не забил, потому что он заслужил гол.

Когда достигаешь этой стадии турнира, трудно делать прогнозы. У «Аякса» талантливые игроки, нам просто нужно сосредоточиться на нашей работе. У каждого матча своя история. Я думаю, что мы должны играть так же, как против «Атлетико» или даже лучше! Это хороший результат, учитывая, что забили в гостях», — цитирует бразильца Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Тен Хаг: «Аякс» доминировал большую часть матча
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент