Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич провёл 100-й матч в еврокубках. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Юбилейным стал для хорвата первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

100 еврокубковых матчей Ракитича распределились следующим образом: 52 — за «Барселону», 20 — за «Севилью», 19 — за «Шальке» и 9 — за «Базель». В еврокубках он забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

31-летний Ракитич перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне он провёл 30 матчей в испанском национальном чемпионате, в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.