Караваев объяснил критику Слуцкого в адрес арбитра

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал слова главного тренера команды Леонида Слуцкого, который после матча 29-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (3:3) раскритиковал судью Сердара Гезюбююка.

Напомним, Слуцкий остался недоволен работой рефери. В этой встрече Гёзюбююк назначил в ворота «Витесса» два пенальти. Слуцкий требовал от арбитра объяснений, почему тот не использовал VAR при первом пенальти, но не получил ответа. После матча российский специалист предположил, что Гёзюбююк не любит толстых или лысых людей.

«Ну а что тут объяснять? Леонид Викторович был не согласен с судьей сразу по нескольким моментам. Мы все были на взводе. Трижды вели в счёте, но соперник каждый раз сравнивал… Если вы хотите знать моё мнение о судействе, то не могу сказать, что арбитр был в чём-то виноват. Просто спорные моменты, не более. Матч, повторюсь, был очень тяжёлым. И для судейской бригады в том числе. Всякое бывает, все ошибаются, но Леонид Викторович вот разозлился. Я не готов комментировать его слова журналистам, это не моё дело. Получилось как получилось.



Перед своим нашумевшим интервью он сначала пошёл к команде. И ничего про судейский беспредел нам не сказал. Поблагодарил за игру, за самоотдачу. Мы бились, старались, должны были выиграть тот матч. Мне лично игра понравилась, она была хорошей для обеих команд. Ну а потом было это неожиданное интервью…», — цитирует Караваева «Советский спорт».