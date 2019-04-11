Жена Кокорина: всё, что происходит в СМИ в отношении моей семьи, уже перебор!

Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в социальной сети высказала недовольство тем, что её личная жизнь широко освещается в прессе.

«Я обычно не люблю давать какие-либо комментарии, но всё, что сейчас происходит в СМИ в отношении моей семьи, уже перебор! Видимо, писать нашим журналистам вообще не о чем, поэтому они решили раздуть ситуацию с показанием свидетельницы Бобковой. Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда! У нас с Сашей всегда была позиция, что наши отношения не публичные! И всё, что происходит в нашей семье, остаётся только в ней! Будь то радостное событие или проблемы.

Я не буду давать никаких комментариев и говорить о своих эмоциях, потому что вас это не касается! Это наша семья и наше дело! Мы не обязаны вас посвящать в это! Поэтому все эмоции и переживания я оставлю при себе! А те, кто пишет, что моя безэмоциональная реакция это безразличие, то вы реально бездушные люди! Если для вас ваши отношения, ваша семья и ваш ребёнок это шоу и повод для хайпа, то тогда не удивительно! Меня воспитали так, что всё, что касается отношений, остаётся и обсуждает в них! А не с подружками, друзьями и тем более со СМИ", — написала Валитова в «Инстаграме».