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Фото чеков компании Кокорина и Мамаева из «Эгоиста» и «Кофемании»

Фото чеков компании Кокорина и Мамаева из «Эгоиста» и «Кофемании»
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин потратили 264 790 рублей в кафе «Кофемания», а также 123 410 и 8000 рублей в клубе «Эгоист».

Напомним, что Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также друг Александр Протасовицкий 8 октября стали участниками двух потасовок в Москве. В результате конфликтов пострадали водитель Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак, а также генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.

Изначально обвиняемым была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 ноября. Затем срок дважды продлевался ещё на два месяца. В итоге футболисты и их друзья пробыли в СИЗО «Бутырка» более полугода. С 9 апреля в зале Пресненского суда идёт слушание дела Мамаева, Кокориных и Протасовицкого с привлечением свидетелей.

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