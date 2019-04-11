Федун, Галицкий, Гинер и Дюков прибыли на заседание исполкома РФС

Владелец «Спартака» Леонид Федун, глава «Краснодара» Сергей Галицкий, президент ЦСКА Евгений Гинер и руководитель Российского футбольного союза Александр Дюков прибыли на заседание исполкома РФС, которое сегодня будет проходить в Москве в Доме футбола, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Отметим, что для Федуна и Галицкого этот исполком станет первым после того, как они вошли в его состав. Это произошло 22 февраля во время выборной конференции РФС.

Также в исполком РФС тогда вошли: Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарёв, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян.