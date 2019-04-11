Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бускетс: до полуфинала ещё долгий путь, впереди ответный матч с «МЮ»

Бускетс: до полуфинала ещё долгий путь, впереди ответный матч с «МЮ»
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Мы мечтаем выйти в полуфинал, но впереди ещё долгий путь. Мы не можем недооценивать „Манчестер Юнайтед“, так как впереди ответный матч. Это опасный соперник, как мы могли видеть в матче с „ПСЖ“.

У нас выгодная ситуация в чемпионате Испании, мы вышли в финал Кубка, так что намерены и дальше продолжать показывать хорошую игру и добиваться своих целей", — приводит слова Бускетса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что единственный гол был забит на 12-й минуте. Форвард «Барселоны» Луис Суарес пробил по воротам, мяч задел защитника «МЮ» Люка Шоу и влетел в ворота.

Ответный матч «Барселона» — «МЮ» состоится 16 апреля.

Экс-игрок «МЮ» Даблин: «Барселона» преподала нам урок
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент