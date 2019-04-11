Манолас летом может перейти в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к греческому защитнику римской «Ромы» Костасу Маноласу. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Ювентус» рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте Маноласа составляет € 36 млн. Ранее сообщалось, что грек также входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

27-летний Манолас перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.