Сарри: «Славия» — это очень опасный соперник для «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы с чешской «Славией».



«Надо быть внимательными. Это очень опасный матч для нас. „Славия“ — очень опасный соперник. Она забила шесть мячей в двух матчах с „Севильей“. Это очень быстрая команда. Надо сыграть плотно и очень грамотно обороняться. При навесах „Славия“ может атаковать в пять или шесть игроков.



Не знаю, сыграет ли Азар, так как во вторник он занимался только по восстановительной программе в тренажёрном зале и я его не видел. Вчера он был столь же уставшим, как футболисты, которые сыграли все 90 минут. „Славия“ играла в субботу, а мы — в понедельник. Возможно, нам придётся заменить пять-шесть игроков», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Матч «Славия» — «Челси» состоится сегодня, 11 апреля, и начнётся в 22:00 мск.