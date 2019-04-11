Финал Кубка России состоится в Самаре

Финальный матч Кубка России—2019, как ранее и сообщал «Чемпионат», состоится в Самаре. Об этом сообщает официальный «твиттер» РФС.

Финальный матч состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена».

В данный момент на трофей претендуют четыре клуба и состоялись первые полуфинальные матчи.

В первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2. Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив» состоится 15 мая на стадионе «Ростов Арена».



В другом полуфинале «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Ответный матч будет сыгран 15 мая в Туле.