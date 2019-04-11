Соловчук: почему извинился, когда уезжал? Кто-то порывался ещё нанести удары

Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, рассказал сегодня, 11апреля, в суде, как происходило нападение на него со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.



«Кокорин был в светлых кроссовках. У него были то ли короткие штанины, то ли подвернуты примерно на 5 см. Марку кроссовок не знаю. У меня чек из магазина должен быть? Ярких особенностей кроссовок не помню. Кроссовки остальных были либо светлыми, либо тёмными. Операция на связках колена у меня была в 2012 году. Сейчас произошёл надрыв связки оттого, что я упёрся ногой в ступеньку. Дальше движения не было, нога потянулась назад в момент толчка. Чрезмерное давление произошло, и произошёл надрыв. Это последствие удара.

Почему извинился, когда уезжал? Не помню, кто конкретно, но кто-то порывался ещё нанести удары. Я извинился, чтобы ретироваться оттуда, потому что от этого зависели мои здоровье и жизнь. Как Кокорин учил меня жизни? Я не помню слов, помню, что были нравоучения. Не об этом думал, как и любой другой человек в таком состоянии, не отдавал отчёта", — передаёт слова Соловчука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.