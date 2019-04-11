Погба: «Манчестер Юнайтед» может пройти «Барселону»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).

«Мы должны были реализовывать свои шансы. У „Барселоны“ было немного моментов, может быть, лишь один, но Де Хеа здорово сыграл и спас команду. После этого они не были так опасны.

Мы верим, что можем победить их. Мы — «Манчестер Юнайтед», даже если это «Барселона». Мы играем в Лиге чемпионов точно так же, как они. Конечно, мы можем пройти их", — приводит слова Погба Sky Sports.

Ответный матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» состоится 16 апреля. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 22:00 по московскому времени.